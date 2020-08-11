Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат готов к применению, в конце месяца начнется вакцинация медиков.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат готов к применению, в конце месяца начнется вакцинация медиков.О готовности препарата президент сообщил на совещании по подготовке к учебному году. "Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса", – сообщил глава государства.Необходимо наладить массовый выпуск препарата, сказал Путин. Производством займутся Центр эпидемиологии имени Гамалеи и компания "Биннофарм". Политик подчеркнул: вакцинация от коронавируса в России должна быть добровольной.Президент рассказал, что одна из его дочерей участвовала в испытании вакцины. После прививки у нее поднялась температура до 38 градусов, которая быстро упала до 37 с небольшим, отметил Путин.По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцина показала высокую эффективность. Первыми препарат в конце августа получат медицинские работники и учителя.Массовая вакцинация начнется в середине осени. В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года, сообщил Мурашко.Ранее в Центре эпидемиологии имени Гамалеи рассказали, что на разработку российской вакцины от коронавируса ушло 14 дней. Такую скорость объяснили тем, что исследователи использовали трехлетние наработки по похожему вирусу – ближневосточному респираторному синдрому MERS.Производство другой перспективной вакцины, разработкой которой занимается новосибирский центр "Вектор", будет запущено в ноябре. Идут клинические испытания.