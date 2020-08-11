В сервис центр Мерседес громко въезжает Запорожец.
Все удивлены.Водила выходит и обращается к мастерам:
- Мужики! Поставьте мне какую-нибудь деталь от Мерседеса.
- ЗАЧЕМ ?!
- Ну мужики, ну поставьте, а?
- Нафига?
- Ну поймите всю жизнь копил, уважте а?
- Ну ладно, приезжай завтра.
На следующий день мужик приходит забирать машину, садится - мягко, заводит - тихо, трогается плавно, и едет бесшумно, ну мужик радуется, надо же, не зря, вот же блин. И тут ! Оп, машина проехала 100 метров и назад поехала. Мужик ничЯ не понял. Вернулся задом кое-как. И спрашивает:
- Вы чЯ сделали, раньше лучше было!!!
- Мужик, мы тебе двигатель от дворников поставили.
еще анекдот!