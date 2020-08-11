Алкоголю в городе не место - считают активисты Родительского комитета Владимирской области. Они принимают участие во всероссийской акции под названием "отраву за поселения".

Алкоголю в городе не место - считают активисты Родительского комитета Владимирской области. Они принимают участие во всероссийской акции под названием "отраву за поселения".Они предлагают разделить пункты продажи пищи - и алкоголя с сигаретами. Спецмагазины с последними вынести за пределы населенных пунктов. Это предлагается сделать для того, чтобы дети не воспринимали алкоголь и сигареты как норму, чтобы исключить возможность спонтанной покупки, пассивного курения и избежать концентрации людей с зависимостями рядом с жилыми домами.Интересно, что в этот день - 11 августа 1893 года Владимирская городская Дума предприняла очередную попытку регламентировать работу питейных заведений. Постановлением предписывалось не только пить, но и закусывать."В заведениях для трактирного промысла должно быть ежедневно приготовляемо не менее двух горячих блюд", гласило предписание. А ещё запрещалось открывать трактиры в окраинах Солдатской слободы, в подвальных этажах, имеющих углубление пола ниже аршина. В то время во Владимире одно питейное заведение приходилось всего на 164 горожанина.