Спустя 16 лет команда из Волгограда вернулась в элиту российского футбола.

Ротор

По итогам прерванного сезона в ФНЛ, «Ротор» занял первое место. Команда обошла «Химки» на два балла, набрав 56 очков.

Всего в минувшем сезоне «Ротор» одержал 17 побед и пять раз сыграл вничью. Еще в пяти поединках команда проигрывала, а общая разница забитых и пропущенных голов установлена на отметке 42:21.

Зенит

К золотым медалям прошлого сезона РПЛ и победе в кубке «Зенит» добавил выигрыш Суперкубка России. В трофейном матче против «Локомотива» команда Сергея Семака добыла непростую победу со счетом 2:1. Ее обеспечили голы Дзюбы и Оздоева.

Состав «Зенита» пополнил экс-защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, который уже провел дебютный матч в составе команды. Отметим, что восемь из девяти последних гостевых матча «Зенита» в чемпионате России заканчивались для команды успешно.

Ротор Зенит прогноз на матч

Участие «Ротора» в РПЛ было под огромным вопросом. В итоге, команда Александра Хацкевича получила минимальное финансирование, но усиление состава так и не состоялось.

«Зенит» успешно начал новый сезон, а состав гостей тотально превосходит сегодняшних гостей. Вряд ли отлаженная и результативная игра команды из Санкт-Петербурга даст сбой в предстоящей встрече.

Исходя из этого, предлагаем Ротор Зенит прогноз – «П2 и ТБ(2,5)» с коэффициентом 2.24 в БК Марафон.

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