Санатории региона вошли в топ самых доступных в Центральной России. Соответствующий рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф. Отпуск в лечебно-оздоровительных учреждениях

Санатории региона вошли в топ самых доступных в Центральной России. Соответствующий рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф. Отпуск в лечебно-оздоровительных учреждениях нашего региона обойдется в среднем 1,9 тысяч рублей в сутки с человека. В цену входят проживание, питание и лечение. Такой ценник за отдых стал одним из самых бюджетных в ЦФО и России, в целом. Дешевле