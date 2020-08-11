По нацпроекту "Здравоохранение" 2020 года во Владимирской области пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, смогут в течение года получать бесплатные лекарства в амбулаторных условиях.

По нацпроекту "Здравоохранение" 2020 года во Владимирской области пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, смогут в течение года получать бесплатные лекарства в амбулаторных условиях.Сейчас во Владимирской области зарегистрировано 1215 пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, которые нуждаются в льготном лекарственном обеспечении. На сегодняшний день уже выписано 905 льготных рецептов на 830 тысяч рублей.На эти цели из федерального бюджета выделено 144,2 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Департамента здравоохранения области Ирина Калашникова.Эта мера направлена на профилактику развития повторных осложнений болезней системы кровообращения.Если раньше пациенты после инсультов и операций на сердце обеспечивались бесплатными лекарствами только в период нахождения в стационаре, то теперь они получают препараты и при амбулаторном лечении.Кроме того, пациенты с инфарктом миокарда имели право на бесплатное лекарственное обеспечение в течение полугода. Сейчас этот срок увеличен до года.ТЕЛЕВИЗОР ТЕПЕРЬ - В ТЕЛЕФОНЕ! Подписывайтесь в Телеграм на «Вести»-Владимир». Здесь все новости кратко, емко, но есть и детали https://t.me/gtrk_vladimir