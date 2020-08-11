Собинская межрайонная прокуратура добилась возвращения денег пенсионеру за льготные лекарства. Местный житель обратился в надзорные органы, чтобы получить назад деньги за медикаменты,

Собинская межрайонная прокуратура добилась возвращения денег пенсионеру за льготные лекарства. Местный житель обратился в надзорные органы, чтобы получить назад деньги за медикаменты, которые ему по закону должны были предоставить бесплатно. В прокуратуре установили, что пенсионер является региональным льготополучателем соцуслуг, имеет диагноз, при котором его должны обеспечивать льготными лекарствами на бесплатной основе. Но вместе этого льготник