Пока на улице тепло и солнечно, отдыхающие проводят много времени на водоемах. На реке Каменка в Суздальском районе сотрудники МЧС провели рейд - проверили меры безопасности в местах массового отдыха.

Пока на улице тепло и солнечно, отдыхающие проводят много времени на водоемах. На реке Каменка в Суздальском районе сотрудники МЧС провели рейд - проверили меры безопасности в местах массового отдыха.Был осмотрен спасательный пост на пляже и проверены все места отдыха на реке. В результате - на одном из участков, где купаться запрещено, были замечены отдыхающие. С ними побеседовали и на первый раз выписалипредупреждение. Спасатели напоминают, купаться можно не во всех реках и озерахобласти.Так, в Каменке дно не обследовано и представляет потенциальную опасность. С начала года на водоёмах региона произошло 16 происшествий, в результате которых погибли 11 человек.