Бурю народных волнений и беспорядков, вспыхнувших в Белоруссии после выборов президента, Светлана Тихановская, судя по всему, решила переждать в тихой гавани. Министр иностранных дел Литвы ..

Бурю народных волнений и беспорядков, вспыхнувших в Белоруссии после выборов президента, Светлана Тихановская, судя по всему, решила переждать в тихой гавани. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в "Твиттер" сообщил, что кандидат находится на литовской земле и в безопасности.Напомним, ранее Светлана Тихановская пропала и перестала выходить на связь после блокировки в здании ЦИК Белоруссии. Позже представители штаба кандидата рассказали, что она находится в безопасности, но не стали уточнять где именно.Svetlana is safe. She is in .— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL)