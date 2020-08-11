В городе Солнечногорске Гомельской области Белоруссии сотрудники милиции сложили щиты и покинули здание администрации. Происходящее сняли на видео.

В городе Солнечногорске Гомельской области Белоруссии сотрудники милиции сложили щиты и покинули здание администрации. Происходящее сняли на видео.Завершилась вторая ночь массовых протестов и беспорядков после выборов президента Белоруссии. Самые серьезные акции и жесткие действия силовиков можно наблюдать в Минске, но противостояние идет по всей стране.Длительный мирный протест жителей города Солнечногорска в Гомельской области привел к неожиданному результату. Милиция, которая охраняла администрацию, сложила щиты и покинула здание, передает телеканал "". Примечательно, что к обострению ситуации на улице это не привело.Протестующие встретили решение правоохранителей, фактически сдавшихся им, аплодисментами. Ворваться в здание и устроить погром после отступления охраны они даже не попытались, продолжив стоять перед администрацией.В других городах Белоруссии силовики не так близки с народом. В жесткое уличное противостояние переросли протесты в Минске. Люди стали строить баррикады, а силовики – уничтожать их, разгонять и задерживать народ.Напомним, что выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Победителем официально был признан Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов избирателей. Главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть больше 10%.Многие недовольные уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Чтобы выразить протест и отстоять свой голос, люди стали выходить на улицы.