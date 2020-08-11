На территории производственной зоны исправительной колонии №21 в Каслинском районе Челябинской области было обнаружено тело 41-летнего осужденного, передает . Мужчина был отправлен за ..

На территории производственной зоны исправительной колонии №21 в Каслинском районе Челябинской области было обнаружено тело 41-летнего осужденного, передает . Мужчина был отправлен за решетку за наркоторговлю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В региональном управлении Следственного комитета отметили, что при осмотре места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было.