В конце августа в Точке кипения в Иркутстке пройдут IX Международный инновационный форум rAsia Baikal 2020. На мероприятие съедутся российские и мировые лидеры, которые расскажут о последниях новинках в экономике и обсудят возможности для сотрудничества, рассказал известный визионер, инвестор, композитор и главный организатор форума Александр Шульгин.

В конце августа в "Точке кипения" в Иркутстке пройдут IX Международный инновационный форум rAsia Baikal 2020. На мероприятие съедутся российские и мировые лидеры, которые расскажут о последниях новинках в экономике и обсудят возможности для сотрудничества, рассказал известный визионер, инвестор, композитор и главный организатор форума Александр Шульгин.Эпидемия коронавируса наложила отпечаток на все сферы жизни человека. В этом году масштабный форум пройдет в формате митап: мировые лидеры встретятся в офлайн и онлайн-форматах.Спикерами станут 13 экспертов из России и других стран, а также представители крупных корпораций, инвестиционных фондов, специалисты в области туризма, стартаперы, венчурные инвесторы и лидеры IT-сферы, сообщает ИА IrkutskMedia."В рамках форума мы будем обсуждать последние инновации, возможности для сотрудничества, рассказывать свои истории успеха и показывать, как инновационные технологии могут изменить мир и поддержать развитие глобальных экономик России, Азии и Запада", – рассказал Александр Шульгин.Главными темами форума в 2020 году станут цифровая экономика, транспорт и логистика, городская среда, энергетика, блокчейн, туризм, киберспорт и инвестиционная привлекательность региона. Участие в мероприятии могут принять студенты и молодые предприниматели, сотрудники корпораций, руководители компаний и другие жители Иркутской области.Все они смогут получить на форуме ответы на интересующие вопросы. Например, как выбрать сферу для открытия бизнеса, как трансформировать свою деятельность, на чем сделать акцент, как выбрать профессию и прочее.Мероприятие пройдет 27 августа. Зарегистрироваться для участия в форуме можно по .