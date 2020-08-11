Возможно приговор сбившему на переходе двух подростков огласят еще до годовщины со дня трагедии.
Возможно приговор сбившему на переходе двух подростков огласят еще до годовщины со дня трагедии.
В ходе сразу двух судебных заседаний, обвиняемый и его мать извинились перед семьями потерпевших. Но показания давать отказались, сообщили «Ковровские вести».
Ранее обвиняемый Семен Федулин показал, что просто не заметил детей, когда пошел на обгон. Однако в состоянии опьянения в тот день не был. А сигарету с наркотиком ему дал неизвестный уже после аварии. Допрошенный в суде нарколог пояснил, что обычно этот наркотик проявляется в течение 4-х часов. Но в его практике неоднократно были случаи, когда у явно нетрезвого человека первый тест на наркотики показывал отрицательный результат, а спустя сутки вещество в анализах проявлялось.
Родители погибших подростков попросили приобщить к делу гражданские иски. Мама и папа Вики просят взыскать с подсудимого 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и более 200 тысяч в качестве компенсации материального. Мама Влада также просит взыскать с подсудимого 3 миллиона за смерть сына и около 300 тысяч за причиненный материальный вред.
Защитник Федулина посчитал сумму завышенной и, ссылаясь на нахождение подсудимого в предварительном заключении и наличии у него маленького ребенка, попросил ее снизить.
Следующее судебное заседание назначено на 18 августа. От стадии судебного следствия стороны перейдут к прениям. И только потом будет вынесен приговор.
Напомним, что трагедия произошла в поселке Мелехово 4 сентября прошлого года. 23-летний водитель решил обогнать остановившуюся перед перехордом машину. Выехал на встречную полосу через сплошную линию, и на скорости более 90 км\час сбил двух 13-летних детей.