Возможно приговор сбившему на переходе двух подростков огласят еще до годовщины со дня трагедии.

Возможно приговор сбившему на переходе двух подростков огласят еще до годовщины со дня трагедии.В ходе сразу двух судебных заседаний, обвиняемый и его мать извинились перед семьями потерпевших. Но показания давать отказались, сообщили «Ковровские вести».Ранее обвиняемый Семен Федулин показал, что просто не заметил детей, когда пошел на обгон. Однако в состоянии опьянения в тот день не был. А сигарету с наркотиком ему дал неизвестный уже после аварии. Допрошенный в суде нарколог пояснил, что обычно этот наркотик проявляется в течение 4-х часов. Но в его практике неоднократно были случаи, когда у явно нетрезвого человека первый тест на наркотики показывал отрицательный результат, а спустя сутки вещество в анализах проявлялось.Родители погибших подростков попросили приобщить к делу гражданские иски. Мама и папа Вики просят взыскать с подсудимого 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и более 200 тысяч в качестве компенсации материального. Мама Влада также просит взыскать с подсудимого 3 миллиона за смерть сына и около 300 тысяч за причиненный материальный вред.Защитник Федулина посчитал сумму завышенной и, ссылаясь на нахождение подсудимого в предварительном заключении и наличии у него маленького ребенка, попросил ее снизить.Следующее судебное заседание назначено на 18 августа. От стадии судебного следствия стороны перейдут к прениям. И только потом будет вынесен приговор.Напомним, что трагедия произошла в поселке Мелехово 4 сентября прошлого года. 23-летний водитель решил обогнать остановившуюся перед перехордом машину. Выехал на встречную полосу через сплошную линию, и на скорости более 90 км\час сбил двух 13-летних детей.