Пресекли незаконную ловлю. Как сообщает прокуратура области, в Вязниковском районе обнаружили браконьерские орудия лова рыбы. Рейд проводила природоохранная прокуратура совместно с

Пресекли незаконную ловлю. Как сообщает прокуратура области, в Вязниковском районе обнаружили браконьерские орудия лова рыбы. Рейд проводила природоохранная прокуратура совместно с «Дирекцией особо охраняемых природных территорий» — в заказнике регионального значения «Клязьминско-Лухский». Вдоль северного берега озера Великое специалисты заметили незаконные орудия лова – ставные сети длиной около 150 метров. Их вытащили из водоёма. Обитателей озера,