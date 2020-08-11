В ночь на 11 августа в селе Песчанка Ртищевского района автомобиль Lada Priora с ребенком в салоне съехал в пруд и утонул в нем, передает телеканал . Его дядя, находившийся в момент ЧП вне салона, ..

В ночь на 11 августа в селе Песчанка Ртищевского района автомобиль Lada Priora с ребенком в салоне съехал в пруд и утонул в нем, передает телеканал "". Его дядя, находившийся в момент ЧП вне салона, пытался остановить машину. Когда же она уже опустилась на дно, то разбил стекло, но не смог найти мальчика внутри. Спасти его не удалось. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.