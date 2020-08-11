Светлана Тихановская сперва невольно стала тем кандидатом, вокруг которой объединилась вся оппозиция и недовольные положением в стране белорусы, а затем, также не по своей инициативе, ..

Светлана Тихановская сперва невольно стала тем кандидатом, вокруг которой объединилась вся оппозиция и недовольные положением в стране белорусы, а затем, также не по своей инициативе, оказалась втянута в уличные беспорядки. Недовольные итогами выборов президента в Белоруссии стали выходить на улицы и ждали, что возглавит протест именно она.Однако Светлана Тихановская внезапно пропала. Когда ее не смогли найти, то многие начали гадать о судьбе кандидата. Некоторые считали, что на покинула страну, другие были уверены, что власти уже успели ее задержать. Эту версию косвенно подтверждал и тот факт, что ранее стало известно об удержании политика в здании ЦИК.Штаб Светланы Тихановской отчитался, что политик все же вышла на связь после всех этих событий. "С ней все хорошо", – цитирует сообщение представителей главного оппозиционного кандидата на этих выборах президента Белоруссии.