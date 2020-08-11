Танцы на ходулях, балаганы, фольклорные песни и шоу зеркальных людей. Всё это ждёт жителей и гостей Суздаля 15-го августа. В городе пройдет Первый Фестиваль уличных театров.

Танцы на ходулях, балаганы, фольклорные песни и шоу зеркальных людей. Всё это ждёт жителей и гостей Суздаля 15-го августа. В городе пройдет Первый Фестиваль уличных театров.Его площадки - не только улицы, дворы древнего города, но и галереи, открытые пространства. Театральные постановки и всевозможные перфомансы приедут из разных регионов страны. Всего заявлено более 30-ти коллективов. В программе детские и взрослые спектакли, мастер-классы.Кульминацией праздника станет красочный карнавал, в котором смогут поучаствовать и зрители. Костюмы для карнавала гостям праздника помогут создать художники и артисты прямо на месте.ТЕЛЕВИЗОР ТЕПЕРЬ - В ТЕЛЕФОНЕ! Подписывайтесь в Телеграм на «Вести»-Владимир». Здесь все новости кратко, емко, но есть и детали https://t.me/gtrk_vladimir