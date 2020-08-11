Собственнику участка выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также будет возбуждено дело об административном правонарушении.

В Суздальском районе сотрудники регионального Россельхознадзора выявили 3 несанкционированные свалки на землях сельскохозяйственного назначения. Сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе проверки установлено, что участок по всей площади - 18 га - зарос сорняками, деревьями и кустарниками. Кроме того, на нем обнаружены три несанкционированные свалки ТКО, на площади около 35 кв.м.Собственнику участка выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также будет возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в суд на рассмотрение.