Двое местных жителей обвиняются в краже с территории организации.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.6 апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился представитель организации, расположенной на территории города, с заявлением о краже сельскохозяйственного инвентаря. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили граждан, причастных к совершению преступления. Ими оказались двое приятелей, 1952 и 1980 годов рождения.Полицейские выяснили, что фигуранты проникли на территорию организации, откуда похитили имущество, которое впоследствии сдали в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратили на личные нужды.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.