Не заметил самосвал и попал в ДТП. У стадиона «Торпедо» велосипедист столкнулся с «Камазом». ДТП произошло около 12:50. По словам очевидцев аварии, «Камаз» не спеша выезжал на

Не заметил самосвал и попал в ДТП. У стадиона «Торпедо» велосипедист столкнулся с «Камазом». ДТП произошло около 12:50. По словам очевидцев аварии, «Камаз» не спеша выезжал на перекресток, а в это время молодой человек, не слезая с велосипеда, выскочил с тротуара на проезжую часть, где и столкнулся с самосвалом. Лев Ревазян, зам. начальника пресс-службы регионального