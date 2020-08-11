Владимирские спасатели присоединились к всероссийскому тренду. Сотрудники МЧС продемонстрировали свою физическую форму. Пожарные 2-й пожарно-спасательной части города Владимира

Владимирские спасатели присоединились к всероссийскому тренду. Сотрудники МЧС продемонстрировали свою физическую форму. Пожарные 2-й пожарно-спасательной части города Владимира присоединились к #отжиманиячеллендж. Чтобы усложнить себе задачу, отжимания делали с грузом на спине, в виде своих же коллег. Свои упражнения спасатели записали на видео и выложили в соцсети. Сами сотрудники МЧС говорят, что физподготовка для них —