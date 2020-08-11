Рыба не успела сильно пострадать - карасей, щук и лещей выпустили обратно в воду.

9 протоколов за нарушение режима в охранной зоне. Дирекция особо охраняемых природных территорий совместно с природоохранной прокуратурой провели рейд в Клязьминско-Лухском заказнике.Самые частые нарушения - проезд и стоянка на территории заказника без согласования и стоянка в неположенных местах. Также во время рейда инспекторы обнаружили запрещенные орудия ловли: было снято почти 150 метров сетей. Рыба не успела сильно пострадать - карасей, щук и лещей выпустили обратно в воду. Итогами рейда стали административные протоколы и обращение о возбуждении уголовного дела, направленное в ОМВД по Вязниковскому району.Екатерина Максимова