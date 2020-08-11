Женщине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Женщине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.22-летняя жительница обвиняется в фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия, 10 февраля 2020 года женщина на свой мобильный телефон сделала несколько фотографий своей спящей обнаженной 3-летней дочери, в том числе ее полностью обнаженных половых органов, и направила их неустановленному лицу в социальной сети «ВКонтакте».Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью, в содеянном раскаялась.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.