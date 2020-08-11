Начальство решило, что он запятнал честь мундира и нарушил дисциплину, скрыв этот факт.

Начальство решило, что он запятнал честь мундира и нарушил дисциплину, скрыв этот факт. Уволенный обратился в суд и добился восстановления на службе.Онпояснил, что его действия не являются проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а могут быть расценены как нарушение служебной дисциплины. А значит, увольнение несоразмерно с совершенным дисциплинарным проступком.Меленковский районный суд, признал выводы, изложенные в заключении служебной проверки, следствием ошибочного толкования норм материального права. И что действия полицейского не могут быть однозначно истолкованы как порочащие честь сотрудников органов внутренних дел. При этом суд установил в действиях истца признаки нарушения служебной дисциплины.И поскольку, при увольнениине были учтены все нормативные положения, требования истца были удовлетворены. Впрочем это еще может бытьобжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд.