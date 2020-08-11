Больше всего - 990 случаев - во Владимире
Больше всего - 990 случаев - во Владимире
840 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
665 - в Петушинском
районе
,
538 - в о. Муром,
500 - в Ковровском
районе
,
447 - в Александровском
районе
,
310 - в Собинском
районе
,
294 - в Вязниковском
районе
,
280 - в Юрьев-Польском
районе
,
209 - в Кольчугинском
районе
,
160 - в Судогодском
районе
,
137 - в Киржачском
районе
,
149 - в Меленковском
районе
,
98 - в Суздальском
районе
,
79 - в Камешковском
районе
,
60 - в г. Радужном,
42 - в Селивановском
районе
,
37 - в Гороховецком
районе.
За прошедшие сутки на 11 августа лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
3 случая в округе Муром,
3 - в Александровском районе,
3 - в Ковровском районе,
2 - во Владимире,
2 - в Юрьев-Польском
районе
,
2 - в Вязниковском
районе
,
2 - в Селивановском
районе,
1 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1 - в Суздальском
районе
,
1 - в Петушинском
районе
.