Больше всего - 990 случаев - во Владимире

Больше всего - 990 случаев - во Владимире840 - в Гусь-Хрустальномрайоне665 - в Петушинскомрайоне538 - в о. Муром,500 - в Ковровскомрайоне447 - в Александровскомрайоне310 - в Собинскомрайоне294 - в Вязниковскомрайоне280 - в Юрьев-Польскомрайоне209 - в Кольчугинскомрайоне160 - в Судогодскомрайоне137 - в Киржачскомрайоне149 - в Меленковскомрайоне98 - в Суздальскомрайоне79 - в Камешковскомрайоне60 - в г. Радужном,42 - в Селивановскомрайоне37 - в Гороховецкомрайоне.За прошедшие сутки на 11 августа лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.3 случая в округе Муром,3 - в Александровском районе,3 - в Ковровском районе,2 - во Владимире,2 - в Юрьев-Польскомрайоне2 - в Вязниковскомрайоне2 - в Селивановскомрайоне,1 - в Гусь-Хрустальномрайоне1 - в Суздальскомрайоне1 - в Петушинскомрайоне