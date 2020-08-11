Квартирный вопрос для пернатых. Лесным птицам тоже нужно помогать с жильём. Это называется нестбоксинг. На заповедных территориях области в начале августа установили домики для сов. Об этом

Квартирный вопрос для пернатых. Лесным птицам тоже нужно помогать с жильём. Это называется нестбоксинг. На заповедных территориях области в начале августа установили домики для сов. Об этом сообщили в «Дирекции особо охраняемых природных территорий». Вместе со специалистом по привлечению птиц в искусственные гнездовья, Алексеем Левашкиным, сотрудники Дирекции выехали в Клязьминско-Лухский и Клязьминский береговой заказники. Там