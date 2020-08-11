Машина съехала в кювет, врезалась в дерево и сгорела. В Гусь-Хрустальном районе ранним утром тушили автомобиль на обочине. Авария произошла в 04:30 на 9 км автодороги

Машина съехала в кювет, врезалась в дерево и сгорела. В Гусь-Хрустальном районе ранним утром тушили автомобиль на обочине. Авария произошла в 04:30 на 9 км автодороги «Гусь-Хрустальный - Уршельский«. По предварительным данным УМВД, 21-летний водитель автомобиля КИА ехал со стороны Гусь-Хрустального в сторону поселка Уршельский, но не справился с управлением и съехал в кювет. Там автомобиль врезался в дерево и