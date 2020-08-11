Молодой человек похитил 100 листов железа с приусадебного участка и крыши.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Предварительным следствием установлено, что обвиняемый находился в одной из деревень Вязниковского района в гостях у своего брата. Молодой человек обратил внимание на заброшенный дом и листы железа на крыше и лежащие рядом. Тогда у фигуранта возник умысел на совершение кражи. На следующий день он попросил друзей помочь ему снять кровельный материал, при этом молодой человек ввел их в заблуждение, сказав, что получил разрешение хозяина. Друзья, не подозревая, что совершают преступление, помогли похитить 100 листов железа с приусадебного участка и крыши. Похищенное в дальнейшем они сдали в пункт приема металла. Сумма причиненного ущерба владельцу составила более 8 тысяч рублей.В ходе следствия ущерб потерпевшему был возмещен полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.