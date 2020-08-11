Кому принадлежат заброшки? И будут ли их сносить? Выясняла Нина Глизница.

Владимирцы требуют ликвидировать заброшенные здания в центре города. Жалобы поступили от жителей в редакцию "Вестей" и на номерwhatsapp +7-919-019-62-62. Кому принадлежат заброшки? И будут ли их сносить? Выясняла Нина Глизница.Шумные компании, громкая музыка. Заброшенное здание на улице Мира - "магнит" для молодёжи. Они мусорят, распивают спиртные напитки и даже бьют автомобили на парковке. Мария Григорьева живёт с семьёй в этом районе. Соседскую машину спасали всем домом.Мария Григорьева: «В связи с тем, что у нас во дворе это заброшенное здание, с одной его стороны и с другой собирается молодёжь неадекватная. Постоянные пьянки. Время было 12 ночи. Я услышала шум, выбежали на улицу с соседом, который владелец машины. Они отрывали ручку машине».Бесхозное здание принадлежит администрации Владимира. В планах - снести "заброшку" и поставить физкультурно-оздоровительный комплекс. Но пока только заколочены окна и двери.Анастасия Чибисова: «Практически каждые выходные лично я вызывала наряды полиции разгонять шумные компании. И вот придомовая территория, вся, что здесь есть, вся в мусоре».Заброшенные здания есть по всему городу. На вестийный номер в WhatsApp пришла жалоба и с улицы Кирова. Этот старый ангар сгорел два года назад. Раньше в нём хранили вторсырьё. Здание - в частной собственности. Без его разрешения сносить "заброшку" нельзя. Городская администрация уже не раз предлагала перенести ангар в другое место, однако ответа не последовало.Людмила Полукарова: «Здесь небезопасно ходить, дети залезают на крышу и прыгают. И самое главное, что здесь нечистоты. Вечером ходить здесь небезопасно».Такая же ситуация - в районе Центрального рынка. До сих пор не приведён в порядок участок на улице 10 октября. Много лет назад на этом месте сгорели несколько домов. Сейчас они обнесены забором, который значительно сократил пешеходную зону.Александра Калинина: «Хожу каждый день практически. С работы, на работу. Очень неудобно, потому что дорожка узкая. Когда много людей, очень неудобно».Квартиры в домах №№1 и 2 также принадлежат собственникам, говорят в городской администрации.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира: «Пока заявления о сносе этого дома в администрацию города Владимира не поступало. Ответственность за достойное содержание объектов несут их собственники. Мы будем ждать от них заявления на разрешение на снос».Вопрос, "когда решат проблему", остаётся без ответа. При этом в мэрии утверждают: заброшек становится все меньше. Навсегда ушли в прошлое разрушенный дом на Ильича и военная гостиница в Перекопском городке (так называемый Шанхай). На их месте появятся новые объекты.Нина Глизница, Вячеслав Микульшин"Вести-Владимир"