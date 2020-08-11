ОНФ определил лучших региональных журналистов 6 всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость».

ОНФ определил лучших региональных журналистов 6 всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Среди лауреатов и два журналиста телекомпании ГТРК "Владимир".В числе лучших - сюжеты Александра Сыпченко «» и Никиты Тарбеева "". А всего в заявочной кампании участвовали более 2 тысяч региональных журналистов из всех регионов страны. На конкурс было представлено более 6 тысяч конкурсных работ. В списке лауреатов - и представители других СМИ нашей области. Напомним, цели конкурса - привлечение общественного внимания к задачам, поставленным Президентом, повышение статуса региональной журналистики, а также - поддержка журналистов, чья деятельность вынудила чиновников принять меры по решению проблем.