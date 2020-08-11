Актер порадовал поклонников трогательным снимком. Звезда сериала Кухня. Война за отель Михаил Башкатов – многодетный папа.

Актер порадовал поклонников трогательным снимком. Звездасериала "Кухня. Война за отель" Михаил Башкатов – многодетный папа.Артист женился 11 лет назад. Михаил с супругой Екатериной воспитываеттроих сыновей – Тимофея, которому уже десять лет, восьмилетнего Федора ичетырехлетнего Степана.Михаил Башкатов любит проводить время с наследниками. Обэтом, по крайней мере, свидетельствуют его соцсети. Несмотря на плотный рабочийграфик, звезда сериала "Кухня. Война за отель" находит время, чтобы отвести отпрысков на футбол, прогуляться с ними на природе и исполнить патриотические песни.Накануне актер опубликовал фото, которое оченьпонравилось его подписчикам. В кадре Башкатов запечатлен сразу с тремянаследниками. Михаил выглядит невероятно счастливым.Актер из сериала "Кухня. Война за отель" сообщил, что его "довольнуюрожу" на фото следует расценивать как пропаганду семейных ценностей. Башкатовдобавил, что любовь к детям чувствует острее, когда те уезжают в лагерь или кбабушке.10 Авг 2020 в 10:13 PDT"То же самое! Думаешь, как хочется отдохнуть, но когда их 👯‍♂️нетпустота нереальная😢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У вас хороший семья дай вам бог", "Самая лучшаяпропаганда!)", "Фотография супер и семья ваша просто замечательная👍🏻", "Михаил вы крутой папа 👏👏👏👏👏👏", – поддержали звезду сериала поклонники.