Актер порадовал поклонников трогательным снимком. Звезда
сериала Кухня. Война за отель Михаил Башкатов – многодетный папа.
Актер порадовал поклонников трогательным снимком. Звезда
сериала "Кухня. Война за отель" Михаил Башкатов – многодетный папа.
Артист женился 11 лет назад. Михаил с супругой Екатериной воспитывает
троих сыновей – Тимофея, которому уже десять лет, восьмилетнего Федора и
четырехлетнего Степана.
Михаил Башкатов любит проводить время с наследниками. Об
этом, по крайней мере, свидетельствуют его соцсети. Несмотря на плотный рабочий
график, звезда сериала "Кухня. Война за отель" находит время, чтобы отвести отпрысков на футбол, прогуляться с ними на природе и исполнить патриотические песни.
Накануне актер опубликовал фото, которое очень
понравилось его подписчикам. В кадре Башкатов запечатлен сразу с тремя
наследниками. Михаил выглядит невероятно счастливым.
Актер из сериала "Кухня. Война за отель" сообщил, что его "довольную
рожу" на фото следует расценивать как пропаганду семейных ценностей. Башкатов
добавил, что любовь к детям чувствует острее, когда те уезжают в лагерь или к
бабушке.
10 Авг 2020 в 10:13 PDT
"То же самое! Думаешь, как хочется отдохнуть, но когда их 👯♂️нет
пустота нереальная😢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У вас хороший семья дай вам бог", "Самая лучшая
пропаганда!)", "Фотография супер и семья ваша просто замечательная👍🏻", "Михаил вы крутой папа 👏👏👏👏👏👏", – поддержали звезду сериала поклонники.