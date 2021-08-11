Московская система электронного голосования выдержала четыре атаки российских и зарубежных хакеров.

Московская система электронного голосования выдержала четыре атаки российских и зарубежных хакеров.Тестирование платформы для онлайн-голосования на портале mos.ru проходило с 29 по 30 июля. За это время жители российской столицы проверили, как работает система ДЭГ. Более детально ее изучали сами разработчики. Кроме того, для тестирования были привлечены хакеры.Перед ними стояла задача взломать электронную платформу, чтобы определить ее уязвимые места. Такой способ помог максимально поднять уровень безопасности сайта. Кстати, хакеру, который смог бы найти серьезные проблемы в системе, было гарантирован денежный приз в размере двух миллионов рублей.Сотрудник "Лаборатории Касперского" Александр Сазонов уверен, что проверки с участием хакеров помогают сделать систему ДЭГ безопаснее. По его мнению, с помощью порядочных хакеров можно оценить уровень устойчивости онлайн-платформы к взломам."Это так называемая программа "баг баунти", когда все желающие могут получить вознаграждение, если в системе будет выявлена какая-то уязвимость. Привлекают "белых хакеров" для проверки системы на уязвимость. Этот опыт уже был применен. И, более того, были выявлены определенные моменты, в которых система может быть улучшена. Открытый подход к разработке, эксплуатации, к привлечению экспертов помогает достигнуть качества системы", – отметил Сазонов.Важно отметить, что столичную систему электронного голосования четырежды проверяли как российские, так и иностранные эксперты. Первые два теста прошли в 2019 перед выборами в Мосгордуму. Через год хакеры вновь проверили надежность платформы в рамках подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Последний раз онлайн-портал был протестирована в июле 2021 года. Каждый раз московская система электронного голосования выдерживала попытки взлома.Напомним, что стать "электронным избирателем" могут все совершеннолетние граждане РФ, имеющие постоянную прописку в Москве и полную учетную запись на сайте ДЭГ. С его помощью 17-19 сентября жители столичного региона смогут выбрать депутатов Госдумы.