Наблюдатели от Общественной палаты Москвы рассказали, для чего хотят работать на выборах.

Наблюдатели от Общественной палаты Москвы рассказали, для чего хотят работать на выборах.В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ. Контролировать избирательный процесс в столичном регионе по традиции доверено наблюдателям не только от политических партий, но и от Общественной палаты города.В этом году более 13 тысяч человек записались в московский корпус наблюдателей на выборах – прием заявок продолжается. Общественная палата проводит для желающих обучающие занятия. Образовательная программа состоит из двух блоков: дистанционного и очного. Отметим, что очное обучение прошли уже 5200 человек, а дистанционный курс – 7 500 будущих наблюдателей.Примечательно, что процедуру голосования на нынешних парламентских выборах в основном будут контролировать новички. Так, 60% наблюдателей еще не имеют опыта работы на избирательных участках. Они рассказали, для чего решили принять активное участие в избирательном процессе."Безусловно, в первую очередь мне было интересно для собственного развития. Поэтому когда я узнала о наборе в корпус наблюдателей, решила идти. С одной стороны, вся полученная информация будет мне полезна как гражданину, который знает свои права и умеет их отстаивать. С другой – у меня сейчас много свободного времени, и я могу посвятить его не только себе, но и обществу", – отметила67-летняя Ольга Лапшина.Студентка факультета журналистики РУДН Элона Баласян рассказала, что узнала возможности стать наблюдателем в вузе. Девушка уверена, что новые знания и опыт, полученные во время обучения наблюдателей, пригодятся ей в будущем не только как журналисту, но и как гражданину. Она высоко оценила методику занятий, в основе которой лежат реальные кейсы с избирательных участков.Наблюдатель с многолетним стажем, москвич Антон Федоров подчеркнул, что идет на выборы ради обеспечения честного и прозрачного голосования."Я являюсь наблюдателем уже четвертый год, и принципиально работаю от Общественной палаты. Общественная палата независима, и в этом ее безоговорочное преимущество", – заявил Федоров.В 2021 году обучением наблюдателей от Общественной палаты Москвы занимаются преподаватели факультета права ВШЭ и МГУУ. Они рассказывают гражданам об особенностях работы на избирательных участках, правах наблюдателей, способах взаимодействия с членами комиссий и избирателями. Также желающих знакомят с электронным приложением "Мобильный наблюдатель", с помощью которого можно будет обращаться в Общественный штаб.