Партийный ребрендинг. «Коммунистическая партия социальной справедливости» окончательно выветривается из коридоров владимирского Белого Дома. Напомним, фракция с таким названием

Партийный ребрендинг. «Коммунистическая партия социальной справедливости» окончательно выветривается из коридоров владимирского Белого Дома. Напомним, фракция с таким названием существовала в Законодательном собрании. Состоял в ней всего один депутат – Иван Алтухов. В шутку его так и называли – “человек-фракция”. И вот на днях фракция завершила ребрендинг. Теперь депутат Алтухов будет олицетворением фракции РПСС – «Российской