В прямом эфире российского общества Знание состоялось интервью с заместителем директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционистом Натальей Пшеничной.

В прямом эфире российского общества "Знание" состоялось интервью с заместителем директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционистом Натальей Пшеничной.Во время беседы Наталья Пшеничная рассказала, как разрабатывались рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в начале прошлого года. По словам специалиста, в России подготовка к борьбе с ковидом началась тогда, когда в стране еще не было зараженных. Российские специалисты выезжали в Китай и Италию, где была эпидемия, и вместе с зарубежными коллегами оценивали обстановку.Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что тогда медики поняли, насколько коронавирусная инфекция опасна. Опыт, который получили российские специалисты в Китае, помог подготовке профилактических мероприятий и послужил разработке рекомендаций ВОЗ по противодействию инфекции, подчеркнула она.Пшеничная также заметила, что ограничения, введенные из-за стремительного распространения коронавируса (соблюдение социальной дистанции, гигиена рук и ношение масок), снизили количество респираторных и кишечных инфекций.Также инфекционист заявила, что в настоящий момент ситуация с заболеваемостью ковидом в России относительно стабильная, однако она может измениться в любой момент из-за появления нового штамма. Чтобы не допустить дальнейших мутаций, необходимо вакцинироваться, считает эксперт."Чем больше вирус встретит невосприимчивых людей, тем вероятность мутаций ниже. <...> Нужно вакцинироваться через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Это требование обусловлено тем, что в популяции распространяются разные штаммы, и количества имеющихся антител может быть достаточно для одного штамма и недостаточно для другого", – сказала Пшеничная.Беседа с Натальей Пшеничной прошла в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект направлен на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, борьбу с мифами и помощь людям в принятии решения по вопросу вакцинации.