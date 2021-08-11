Работники жилкомхоза вслед за депутатами облпарламента и стоматологами просят сдвинуть сроки обязательной вакцинации. Коммунальщики хотят, но не могут привиться из-за перебоев в поставках

Работники жилкомхоза вслед за депутатами облпарламента и стоматологами просят сдвинуть сроки обязательной вакцинации. Коммунальщики хотят, но не могут привиться из-за перебоев в поставках вакцины. Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача региона, до 15 сентября вакцинироваться против коронавируса обязаны работники 12 отраслей. Тех, кто это не сделает, ждут санкции. Непривитых сотрудников могут отстранить от работы, а