В избирательной комиссии Костромской области рассматриваются подписные листы, которые предоставили кандидаты - самовыдвиженцы для регистрации в качестве кандидатов на выборах в Госдуму. ..

В избирательной комиссии Костромской области рассматриваются подписные листы, которые предоставили кандидаты - самовыдвиженцы для регистрации в качестве кандидатов на выборах в Госдуму. Для регистрации на выборы необходимо было собрать и представить в областную избирательную комиссию более 16 тысяч подписей избирателей.Документы сдали трое кандидатов. В рамках проверки подписей проводится почерковедческая экспертиза с привлечением специалистов УФМС и УМВД. Впервые в этом году, благодаря новому оборудованию, подписные листы проходят и цифровую проверку с помощью искусственного интеллекта. Среди основных выявленных замечаний - несоответствие представленного и реального адреса места жительства, предоставление неполного адреса, дата, ФИО и подпись поставлены разными лицами, указаны паспортные данные другого человека и др.«По результатам этой работы рабочая группа принимает решение, на которое представители кандидата и сам кандидат могут подать возражение. Эти возражения вместе с материалами рабочей группы будут рассмотрены на заседании областной избирательной комиссии, которая примет решение о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации. Решение рабочей группы не окончательное, её задача - выявить все вопросы, которые возникли по достоверности подписей. А кандидат уже может эти решения оспаривать. И избирательные комиссии очень часто с этими возражениями соглашаются. Таких случаев очень много, это нормальная практика. Решение избирательной комиссии также будет условно окончательным. Оно может быть обжаловано как в Центральной избирательной комиссии, так и в суде. Не сомневаюсь, что уважаемые кандидаты знают этот порядок обжалования. Это нормальная демократическая процедура и в нашей стране, России, мне представляется, что она полностью обеспечивает защиту прав кандидатов», - прокомментировал председатель областной избирательной комиссии Михаил Барабанов.