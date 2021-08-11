Восстановлению не подлежит. Ковровчанам, чей дом горел на площади 1,5 тысячи квадратов, озвучили экспертное заключение. Перекрытия, ограждения и другие конструктивные элементы несут

Восстановлению не подлежит. Ковровчанам, чей дом горел на площади 1,5 тысячи квадратов, озвучили экспертное заключение. Перекрытия, ограждения и другие конструктивные элементы несут реальную угрозу для жизни людей и могут обрушиться в любой момент. По результатам проведенного технического обследования, жилые помещения многоквартирного жилого дома не пригодны для дальнейшей эксплуатации в соответствии с их функциональным назначением, –