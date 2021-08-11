Немецкий политолог Александр Рар объяснил, зачем канцлер Германии Ангела Меркель летит на Украину.

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, зачем канцлер Германии Ангела Меркель летит на Украину.Недавно пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Киев 22 августа. Она обсудит с главой государства "безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы". Однако представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер пока не подтвердила визит канцлера Германии в столицу Украины.Немецкий политолог Александр Рар считает, что этот визит может быть последней заграничной поездкой Меркель перед ее отставкой. По словам эксперта, у нее будет откровенный разговор с Зеленским. Мол, канцлер Германии хочет, чтобы Киев делал нужные шаги в сторону реформ и таким образом "приближался к Евросоюзу"."Она хочет сейчас уйти в историю красиво", – сказал Рар в эфире телеканала "Наш".По мнению политолога, Меркель перед тем, как уйти на политическую пенсию, желает продемонстрировать, что общеевропейская политика имеет для нее большое значение. Также эксперт отметил, что в Германии недовольны тем, что Украина лишь говорит о западных ценностях, а в стране ничего не меняется уже много лет.Напомним, ранее "Дни.ру" о том, что кандидат на пост канцлера Германии, председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет пригрозил Москве санкциями в случае агрессии в сторону Украины. Политик заявил, что Берлин не позволит Москве использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве рычага для геополитического давления.