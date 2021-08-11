Еженедельная рубрика Про молодежь с ведущей Ксенией Голубничей рассказывает о ярких личностях, влюбленных в жизнь и в свое дело.

Еженедельная рубрика "Про молодежь" с ведущей Ксенией Голубничей рассказывает о ярких личностях, влюбленных в жизнь и в свое дело.Очередным героем рубрики "Про молодежь" стал Максим Мольдерф, начальник отдела стратегического развития ГАЗФОНД. Входит в число 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории "Финансы и инвестиции".Газфонд – один из крупнейших в стране, с большими активами. Максим занимается взаимодействием с клиентской базой. Он и его команда строит стратегию коммуникации, стратегию развития фонда, занимается развитием цифровых сервисов. Также в компании есть люди, которые занимаются бизнес-анализом.Сейчас Мольдерфу 27 лет. Он родился и вырос в Москве. Строить карьеру он начал в 15 лет. Тогда Максим попал в интересный стартап, связанный с разработкой виртуальной торговой системы, которая ориентирует торги на реальном фондовом рынке.Мольдерф выделился интересным решением на школьном конкурсе, и его пригласили в интересную перспективную команду."Тогда я понял, что финансовые рынки мне интересны. И начал двигаться в этом направлении. В студенчестве я давал развитие своим силам фундаментальными знаниями, которые мог получить в университете. Особый акцент я делал на общественной организации, занимался студенческим советом, возглавлял его на третьем курсе.Первый, второй и третий курс я больше брал от вуза, на четвертом начал определяться более предметно с тем, чем я буду заниматься после выпуска.Здесь есть лайфхак – ходить на профессиональные конференции, форумы. Стучаться как студент, заявляться на такие мероприятия. Говорить, здравствуйте, пишу диплом по такой то теме. Не стесняться задавать вопросы интересным, важным людям.Так вы получите знакомства и опыт в перспективных компаниях, а не будете ждать потом своей очереди в списке тысяч других людей", – рассказал Максим Мольдерф.Финансист раскрыл для молодежи интересный секрет – никогда не стремиться следовать современным трендам."Планы – это не профессия, а то, чем человек хочет заниматься, несмотря на современные тренды. Я поясню. Если пошла мода на тройку-четверку, и все ломанулись туда, и все бегут туда. На самом деле люди гонятся за чужими навязанными мнениями. Каждый год тренды меняются, и люди разочаровываются, понимая, что им навязали цели. И они понимают, что это не их история. А их история на самом деле заниматься рисками и инвестициями", – отметил эксперт.Сейчас Максим Мольдерф продолжает участвовать в наставничестве Молодежной финансовой лиги и строит свою семью.Стать героем следующего выпуска "Про молодежь" можно стать, отправив свою историю на. Посмотреть все видео можно по хэштегу #нацсоветпромолодежь.