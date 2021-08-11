Партия Новые люди провела круглый стол Новый двигатель роста доходов граждан.

Партия "Новые люди" провела круглый стол "Новый двигатель роста доходов граждан".Председателькомитета по малому и среднему бизнесу партии "Новые люди" Запотылок в ходекруглого стола отметил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП многих странсоставляет в среднем 60-70%, в то время как в России – всего 20%. "А этосамый мобильный, выживаемый сектор, и пандемия это подтвердила", – сказалон.Запотылоксчитает, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП России должна составлять неменее 50%. Достигнуть этих показателей можно с помощью введения понятного илогичного единого налога на оборот, уверен он.Вовремя беседы лидер "Новых людей" Алексей Нечаев озвучил предложениепартии заключить общественный договор между государством и предпринимателями.Как показывают исследования, бизнес готов платить налоги, однако это должныбыть понятные правила игры."Видно,что существующая экономическая модель зашла в тупик. <...> Если машиназаржавела, она вообще не едет, мало ее перекрасить или постучать ногой поколесу. Надо перебирать движок", – сказал Нечаев.Кандидатот "Новых людей" Евгений Запотылок уверен: нужно ограничить работугоскомпаний, поглощающих маленькие предприятия. Также необходимо пересмотретьсистему госзакупок. Сейчас она отстаивает исключительно позицию заказчика иможет обернуться большими проблемами для исполнителей тендера, обратил вниманиепредседатель партийного комитета. Участники круглого стола также сошлись вомнении, что нужно избавить бизнес от административного пресса."Бизнесбоится много зарабатывать, потому что придут силовики. Чтобы не показыватьзаработки, он боится платить налоги. Получается замкнутый круг. Способы,предложенные Алексеем Нечаевым, позволят достаточно оперативно пересмотретьсистему, перезапустить процесс и вдохнуть новую жизнь в экономику страны",– отметил Евгений Запотылок.Вовторник, 10 августа, стало известно, что Центральная избирательная комиссия(ЦИК) зарегистрировала список партии "Новые люди" на выборы вГосдуму. В него вошли 211 человек. Ранее ЦИК заверил федеральный списоккандидатов от "Новых людей" и список кандидатов по одномандатнымизбирательным округам. В федеральной части списка – лидер партии Алексей Нечаеви экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.