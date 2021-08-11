Судьба Лии Ахеджаковой полна взлетов и падений. Почему ее имя все чаще связывают со скандалами, и как она чуть не оставила свою семью ни с чем – в материале Дни.ру.

Судьба Лии Ахеджаковой полна взлетов и падений. Почему ее имя все чаще связывают со скандалами, и как она чуть не оставила свою семью ни с чем – в материале "Дни.ру".Секретарша Вера из "Служебного романа", Ольга Павловна из "Москва слезам не верит", народная артистка России Лия Ахеджакова любима миллионами зрителей и по сей день востребована на сцене и в кино. Она родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске, Украинской ССР.Отца она никогда не видела. Мать была актрисой. Когда она вышла замуж за режиссера Меджида Ахеджакова, он удочерил девочку и считал ее родной.Однажды Лия Ахеджакова спасла родителей от туберкулеза. Они были на волосок от смерти. Тогда девушка написала письмо Сталину, и им выслали чудодейственное лекарство, которое сразу поставило родителей на ноги.КарьераПри выборе профессии Лия пошла по стопам творческих членов своей семьи и выбрала театральную карьеру. Правда, свой путь нашла не сразу. Сначала поступила в Московский институт цветных металлов и золота, а после первого курса отчислилась, поняв, что творчество нравится ей больше.Приехав в Москву Лия Ахеджакова поступила в ГИТИС, а с 1973 года начла сниматься. Ее первым кинематографическим опытом стала лента "Ищу человека".Яркая и нестандартная по внешности актриса сразу запомнилась зрителям. После фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Лия Ахеджакова вошла в список любимых актрис Эльдара Рязанова.Личная жизньЛия Ахеджакова три раза выходила замуж. С первым супругом, коллегой по цеху Валерием Носиком она познакомилась в театре. Но их счастье было недолгим. Муж был алкоголиком и стал водить любовниц. В итоге Ахеджакова ушла от него, оставив ему двушку, подаренную ей отчимом. Этот поступок осудили ее родные и близкие, но дело было сделано.Второй раз Лия Ахеджакова вышла замуж за художника Бориса Кочейшвили. Этот брак тоже развалился. развод со вторым мужем совпал с тяжелой трагедией в жизни Ахеджаковой – ее мать умерла от рака.Свое новое женское счастье Лия Ахеджакова нашла в возрасте 63 года. Она вышла замуж за 43-летнего московского фотографа Владимира Персиянинова. Детей Ахеджакова не имеет.Сейчас супруги живут в загородном доме, куда часто приезжают подруги актрисы — Светлана Немоляева и Алла Будницкая, с которыми она снималась в картине "Гараж".