Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно на портале mos.ru.

Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно на портале mos.ru.На данный момент около 500 тысяч москвичей подали заявку на участие в онлайн-голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Присоединиться к ДЭГ могут граждане, достигшие 18 лет и зарегистрированные в Москве. У них должна быть полная учетная запись на mos.ru.Чтобы подать заявку на участие в онлайн-голосовании, нужно авторизоваться в личном кабинете на портале и . Это также можно сделать в приложении "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Все заявления проверяются Центральной избирательной комиссией.Если заявка отвечает всем требованиям, она будет включена в список электронных избирателей. Пользователь получит уведомление об этом в личном кабинете на mos.ru и на электронную почту. Если в регистрации было отказано, узнать причину можно с помощью уведомлений. Исправить ошибки и подать заявление заново разрешено до 13 сентября включительно.Уведомление о включении в список электронных избирателей придет за несколько дней до голосования. Те, кто является участником ДЭГ, не сможет проголосовать при помощи бумажного бюллетеня.Напомним, с 17 по 19 сентября москвичи будут выбирать депутатов Государственной думы, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского – депутатов Мосгордумы, а жители Щукина — муниципальных депутатов.