Злоумышленники, имея необходимое оборудование, проводили азартные игры в помещении бильярдного клуба на улице Бутлерова, не имея на то специального разрешения...

«Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной организации азартных игр», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленники, имея необходимое оборудование, проводили азартные игры в помещении бильярдного клуба на улице Бутлерова, не имея на то специального разрешения.Игровой зал функционировал в закрытом режиме с соблюдением конспирации. Игроки могли попасть в заведение по приглашениям в мессенджерах или закрытых группах в социальных сетях.Сотрудники полиции в игровом клубе и жилых помещениях фигурантов провели обыски, в результате которых обнаружили и изъяли игровое оборудование, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи с бухгалтерской отчётностью, свидетельствующие о незаконной деятельности.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ.В настоящее время полицейскими установлены шесть граждан в возрасте от 31 до 45 лет, причастных к организации незаконных игр. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56