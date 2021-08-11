Злоумышленник, войдя в доверие к потерпевшей, предложил ей приобрести дорогостоящий компьютер, который якобы «добывает» биткоины...
«Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО задержан 35-летний подозреваемый в мошенничестве, находившийся в международном розыске», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Полицейскими установлено, что злоумышленник познакомился с жительницей столицы, работающей в аптеке в Левобережном районе города Москвы, представившись успешным бизнесменом. Войдя в доверие, он предложил женщине приобрести дорогостоящий компьютер, который якобы «добывает» биткоины. Гражданка согласилась приобрести данную технику и передала ему денежные средства в размере 6 млн 700 тысяч рублей наличными. Злоумышленник пообещал привезти покупку через 5 недель, однако, в дальнейшем перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москвена улице Полины Осипенко по адресу временного проживания задержали подозреваемого. Также выяснилось, что гражданин находился с 2008 года в международном розыске за совершение тяжкого преступления на территории соседнего государства.
В ходе проведенного обыска по месту проживания полицейские обнаружили 3 паспорта с чужими личными данными и вклеенными фотографиями задержанного. Изъятые паспорта направлены на исследование. Также были изъяты 20 сотовых телефонов.
Следственным отделом ОМВД России по району Левобережный г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Уважаемые граждане, будьте бдительны и не доверяйте малознакомым людям, какие бы выгодные предложения от них ни поступали. По возможности проверяйте информацию. Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба УВД по САО
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