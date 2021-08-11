Злоумышленник, войдя в доверие к потерпевшей, предложил ей приобрести дорогостоящий компьютер, который якобы «добывает» биткоины...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО задержан 35-летний подозреваемый в мошенничестве, находившийся в международном розыске», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейскими установлено, что злоумышленник познакомился с жительницей столицы, работающей в аптеке в Левобережном районе города Москвы, представившись успешным бизнесменом. Войдя в доверие, он предложил женщине приобрести дорогостоящий компьютер, который якобы «добывает» биткоины. Гражданка согласилась приобрести данную технику и передала ему денежные средства в размере 6 млн 700 тысяч рублей наличными. Злоумышленник пообещал привезти покупку через 5 недель, однако, в дальнейшем перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москвена улице Полины Осипенко по адресу временного проживания задержали подозреваемого. Также выяснилось, что гражданин находился с 2008 года в международном розыске за совершение тяжкого преступления на территории соседнего государства.В ходе проведенного обыска по месту проживания полицейские обнаружили 3 паспорта с чужими личными данными и вклеенными фотографиями задержанного. Изъятые паспорта направлены на исследование. Также были изъяты 20 сотовых телефонов.Следственным отделом ОМВД России по району Левобережный г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Уважаемые граждане, будьте бдительны и не доверяйте малознакомым людям, какие бы выгодные предложения от них ни поступали. По возможности проверяйте информацию. Берегите себя и своих близких!Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29