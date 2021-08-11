Все больше москвичей выбирают дистанционное голосование в качестве альтернативы обычным выборам.

Все больше москвичей выбирают дистанционное голосование в качестве альтернативы обычным выборам.Жители российской столицы, которые в сентябре во время выборов в Государственную Думу РФ будут нести вахту за полярным кругом, смогут воспользоваться системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков."Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования", – подчеркнул полярник.Столичные власти прикладывают огромные усилия для организации выборов на высоком уровне. Чтобы каждый москвич смог реализовать свое избирательное право, работникам антарктической станции "Новолазаревская" впервые предложили проголосовать онлайн."Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью", – отметил Клепиков.Москвичи со 2 августа могут подавать заявки на портале mos.ru для участия в ДЭГ. Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Кроме того, жители некоторых районов будут выбирать депутатов Мосгордумы и муниципальных органов.