За семь месяцев «Ростелеком» подключил к интернету более 120 социально значимых объектов (СЗО) Владимирской области. Среди них 22 фельдшерско-акушерских пункта, 22 дома культуры, 21 школа, 16

За семь месяцев «Ростелеком» подключил к интернету более 120 социально значимых объектов (СЗО) Владимирской области. Среди них 22 фельдшерско-акушерских пункта, 22 дома культуры, 21 школа, 16 библиотек, 17 районных администраций. Для реализации проекта специалисты провайдера проложили свыше 20 километров волоконно-оптических линий связи. Скорость интернета для пользователей учреждений, подключенных «Ростелекомом», составляет от 10 до 100 Мбит/сек.