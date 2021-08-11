Власти Гусь-Хрустального на своих официальных ресурсах предупреждают жителей города об отключении газа в четверг. В связи с ремонтными работами на газопроводе низкого и среднего давления

Власти Гусь-Хрустального на своих официальных ресурсах предупреждают жителей города об отключении газа в четверг. В связи с ремонтными работами на газопроводе низкого и среднего давления по улице Революции газ отключат почти на весь день еще на 12 улицах. 12 августа 2021 г. с 9 до 17 часов будет прекращена подача газа на улицах: Интернациональная, Октябрьская, К.