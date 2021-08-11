В США выявили новый, невероятно смертоносный штамм коронавируса COVID-19 йота. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор ..

В США выявили новый, невероятно смертоносный штамм коронавируса COVID-19 "йота". Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.По словам Токарева, очередная мутация была обнаружена в Нью-Йорке. Он вызывает заболевание, летальность от которого может составлять до пугающих 82% и особо опасен для людей старше 45 лет. Более того, он на 25% заразнее предыдущих версий ковида и способен обходить иммунную реакцию организма, сообщает телеканал "".Учёные выяснили, что штамм "йота" способен повысить смертность среди пациентов в возрасте от 45 до 64 лет на 46%, среди граждан 65-74 лет – до 82%, а среди лиц старше 75 лет – на 62%, пишет .