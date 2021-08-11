Сотрудники прокуратуры выявили в интернете сайт, где продавали боевое огнестрельное оружие. У него отсутствовала лицензия. В связи с этим прокурор направил в суд иск, чтобы информацию,

Сотрудники прокуратуры выявили в интернете сайт, где продавали боевое огнестрельное оружие. У него отсутствовала лицензия. В связи с этим прокурор направил в суд иск, чтобы информацию, которая указана на сайте, признали запрещенной и ограничили к ней доступ. Требования городского прокурора удовлетворены, решение суда направлено для исполнения в Роскомнадзор по Владимирской области.